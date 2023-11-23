صدمة كبيرة.. حسين هريدي يوضح الفرق بين الهدنة ووقف إطلاق النار

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العالم العربي و المصري صُدموا من الموقف الغربي و تحديدا الأمريكي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وقارنوا بين تلك المواقف الغربية في أوكرانيا و موقفهم تجاه الشعب الفلسطيني و ضحايا العدوان الإسرائيلي الشرس.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة المحور مع الإعلامي طاهر أبو زيد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنطق حتى الأن بكلمة وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل.

وأوضح، أن العالم الثالث و الدول العربية و في مقدمتهم مصر كانوا في صدمة كبيرة من المعايير المزدوجة التي تتابعها الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الغربية و خصوصا رئيسة المفوضية الأوروبية، التي عربت عن تضامنها مع إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر، بدون أي إحساس إنساني تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

الفرق بين الهدنة و وقف إطلاق النار

ولفت، إلى وجود فرق بين الهدنة و وقف إطلاق النار، موضحا أن وقف إطلاق النار يشمل جميع الأراضي التي شهدت حروب أو معارك عسكرية، و الأطراف المتحاربة تتفق عليها توطئة للانتقال إلى مرحلة الحل السياسي، بينما الهدنة تقترب من وقف إطلاق النار و هي أبعد لأنها تقوم بتحديد خطوط تقف عندها القوات و لن تتجاوزها.