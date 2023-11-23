عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدمة كبيرة.. حسين هريدي يوضح الفرق بين الهدنة ووقف إطلاق النار

صدى البلد

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العالم العربي و المصري صُدموا من الموقف الغربي و تحديدا الأمريكي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وقارنوا بين تلك المواقف الغربية في أوكرانيا و موقفهم تجاه الشعب الفلسطيني و ضحايا العدوان الإسرائيلي الشرس.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة المحور مع الإعلامي طاهر أبو زيد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنطق حتى الأن بكلمة وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل.

وأوضح، أن العالم الثالث و الدول العربية و في مقدمتهم مصر كانوا في صدمة كبيرة من المعايير المزدوجة التي تتابعها الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الغربية و خصوصا رئيسة المفوضية الأوروبية، التي عربت عن تضامنها مع إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر، بدون أي إحساس إنساني تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

الفرق بين الهدنة و وقف إطلاق النار

ولفت، إلى وجود فرق بين الهدنة و وقف إطلاق النار، موضحا أن وقف إطلاق النار يشمل جميع الأراضي التي شهدت حروب أو معارك عسكرية، و الأطراف المتحاربة تتفق عليها توطئة للانتقال إلى مرحلة الحل السياسي، بينما الهدنة تقترب من وقف إطلاق النار و هي أبعد لأنها تقوم بتحديد خطوط تقف عندها القوات و لن تتجاوزها.   

حسين هريدى العدوان الإسرائيلي غزة الشعب الفلسطيني إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 23-11-2023

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

ترشيحاتنا

دعاء نزول المطر للأطفال .. احمي أولادك بهذه الكلمات

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم بلاطة

فرج عامر: لاعبان في سموحة مطلوبان في أندية أوروبية وخليجية

قلق في الصحة العالمية مع ازدياد حالات الإصابة بالأمراض التنفسية بالصين

خطأ صريح تسبب في هدم جدار برلين .. ما القصة؟

2500 طن من المساعدات المتنوعة.. صندوق تحيا مصر يكشف تفاصيل القافلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحنا متنا.. مقطع فيديو لنازحة فلسطينية يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

رمز الأناقة والشياكة.. استوحي إطلالتك الشتوية من ياسمين صبري

عمر كمال بيع نهائي مقابل 3 لاعبين إعارة|تفاصيل أضخم صفقة بين الأهلي وفيوتشر

حتى الحيوانات.. صراع عنيف بين ثعابين البحر وسط المياه بسنغافورة.. فيديو

فيديو

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ