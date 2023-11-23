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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل المكرونة الوايت صوص

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل المكرونه بالوايت صوص…

المقادير..

كيس مكرونة

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة دقيق

كوب مرق الدجاج

كوب حليب

2 ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف
½ كوب جبنة بارميزان مبشورة

طريقة عمل الوايت صوص 

نذوب الزبدة فى مقلاة متوسطة الحجم، ثم

نضيف الثوم، ونطهيه على نار متوسطة لمدة دقيقة.

نضيف الدقيق ويُطهى لمدة دقيقة إضافية مع التحريك باستمرار.

نضيف الحليب ومرق الدجاج مع التحريك المستمر، ونترك الخليط على النار حتى تغلى الصلصة البيضاء وتتكثف.
نضع البقدونس والجبنة البارميزان.

نضيف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة والتذوق.

نستمر فى التحريك حتى يذوب الجبن، ونضع المكرونة على الفور.

تقدم المكرونة بالوايت صوص ساخنة، ويمكن تزيينها باستخدام البقدونس الطازج.
 

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