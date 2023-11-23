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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عز العرب: أصوات داخل إسرائيل ترى الهدنة انتصارا لحماس

الهدنة
الهدنة

كشف محمد عز العرب خبير الشئون العربية بمركز الأهرام، تفاصيل جديدة عن الهدنة، مشيرا إلى أن منذ اليوم الأول لهجمات حركة حماس المفاجئة لإسرائيل وهناك تصور من الطرفين أن هناك لحظة معينة سوف يتم الجلوس للتفاوض للتهدئة والتوصل إلى صفقة ما لوقف اطلاق نار بشكل مؤقت ثم وقفه بشكل دائم.

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وأضاف محمد عز العرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، أن الجهود التي بذلتها القاهرة بالتعاون مع قطر وتشاور امريكا أسفرت عن وقف اطلاق النار بشكل مؤقت ولكن هذا الاتفاق يمثل نواة لوقف اطلاق النار بشكل دائم.

 

وأكمل محمد عز العرب خبير الشئون العربية بمركز الأهرام، أن هناك أصوات داخل اسرائيل ترى أن ذلك الاتفاق يمثل انتصار لحماس على اسرائيل وأرى أنها محاولة لالتقاط الأنفاس للجانب الفلسطيني لان ما حدث وما جرى على مدى ال47 يوم كان ارهاقا على الداخل الفلسطيني بشكل كبير.

 
 

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