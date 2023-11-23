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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد اليانسون للأطفال حديثي الولادة..


1- يعالج مشكلة تجمُّع الغازات في المعدة، ودخول الهواء، ما يضغط على بطن الطفل، ويُشعِره بالألم وعدم الراحة.
2- يعالج التهاب الحلق واحتقانه، ويساعد الجسم على طرد البلغم.
3- يهدِّئ الأمعاء، وينشِّط عملية الهضم.
4- يفيد في الشتاء بوقاية الطفل من الأمراض، وزيادة من مناعته، وتدفئته.
5- يفتح شهيته على الطعام، ومن المعروف أن بعض الأطفال حديثي الولادة يرفضون شرب الحليب، خاصة الذي يرضعون الحليب الصناعي. ويمكن إضافة قليل من اليانسون إلى الحليب في بعض الرضعات.
6- يهدِّئ أعصاب الطفل، ويساعده على الاسترخاء.
7- يدر البول، بالتالي مساعدة الطفل الرضيع على التخلص من السوائل الزائدة السامة في جسمه، ويرافق ذلك في الغالب خروج الغازات. 

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