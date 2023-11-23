ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد اليانسون للأطفال حديثي الولادة..



1- يعالج مشكلة تجمُّع الغازات في المعدة، ودخول الهواء، ما يضغط على بطن الطفل، ويُشعِره بالألم وعدم الراحة.

2- يعالج التهاب الحلق واحتقانه، ويساعد الجسم على طرد البلغم.

3- يهدِّئ الأمعاء، وينشِّط عملية الهضم.

4- يفيد في الشتاء بوقاية الطفل من الأمراض، وزيادة من مناعته، وتدفئته.

5- يفتح شهيته على الطعام، ومن المعروف أن بعض الأطفال حديثي الولادة يرفضون شرب الحليب، خاصة الذي يرضعون الحليب الصناعي. ويمكن إضافة قليل من اليانسون إلى الحليب في بعض الرضعات.

6- يهدِّئ أعصاب الطفل، ويساعده على الاسترخاء.

7- يدر البول، بالتالي مساعدة الطفل الرضيع على التخلص من السوائل الزائدة السامة في جسمه، ويرافق ذلك في الغالب خروج الغازات.