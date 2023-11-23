رئيس شركة المياه بسيناء يتفقد محطة التحلية بنخل

تفقد اللواء أ ح مهندس خالد مصطفى عزيز رئيس مجلس الإدارة شركة المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب ، محطة تحلية مياه الابار بمدينة نخل ،وذلك للاطمئنان على مدى الجاهزية الفنية و معدلات الإنتاج بالمحطة.



إمدادات المياه:



حيث استمع إلى شكاوى و طلبات و مقترحات المواطنين بالمرور الميداني على حي القرن بمدينة نخل بوسط سيناء لمتابعة توزيع إمدادات المياه بالمدينة وخلال الجولة استمع الى العديد من المواطنين والذين اثنوا على انتظام خدمات المياه في الوقت الحالي بالمدينة .



كما قام بزيارة محسن سالم محمد رئيس مجلس مدينة نخل ، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة باستدامة خدمات المياه بالمدينة ..حيث تطرق اللقاء لبحث وضع خطة بديلة لتوزيع المياه لضمان التوزيع العادل و المستدام لمياه الشرب لتصل إلى كافة أحياء المدينة.