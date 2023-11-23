القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط عدة طائرات مسيرة انطلقت من اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن حاملة الطائرات "يو إس إس توماس هدنر" أسقطت عدة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتجاه أطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وأعلنت القيادة في بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، أنه تم في صباح اليوم الخميس، بتوقيت اليمن، إسقاط الطائرات بدون طيار، بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر، مؤكدة أن السفينة وطاقمها لم يتعرضا لأي ضرر أو إصابات.



وكان متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية قد ذكر في منشور على موقع "إكس" في وقت سابق إطلاق دفعة من الصواريخ تجاه مواقع عسكرية في إيلات الإسرائيلية.