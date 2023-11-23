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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدواجن بـ60 جنيها.. الشعبة تعلن مفاجأة ستحدث في الشتاء| فيديو

الدواجن
الدواجن

 أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج ينتج عنه في الحال ارتفاع في سعر السلعة نفسها أو المنتج.

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هبوط في البيض.. ومفاجأة في سعر الدواجن اليوم بالأسواق

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الأسواق ضبطت .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد


وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سوق الدواجن تشهد ركودا خلال هذه الفترة، إن  أسعار الدواجن بـ 60 جنيها و61 في المزرعة، والبيض بـ 120، والكتكوت بـ 28 جنيها.

وأضاف أن سعر العلف وصل لـ 22 و23 ألف جنيه، والذرة الصويا وصلت إلى 35 ألفا، و الذرة وصل إلى 12 و 13 ألفا، والدواجن كما هي بـ 60 جنيال.

وأشار إلي أن الجميع يجب أن يتحرك للحفاظ على السوق، وذلك قبل الدخول في فصل الشتاء بشكل رسمي، لأن الدواجن في فصل الشتاء تحتاج لاهتمام أكبر بسبب برودة الجو، وظهور الأمراض بالدواجن.

وأوضح أن أسعار الدواجن قد ترتفع في فصل الشتاء، بسبب حالة الجو، وأن السعر الحالي عادل، ولا يوجد به خسارة. 
 

 

الدواجن اسعار الدواجن حالة الجو شعبة الثروة الداجنة سوق الدواجن

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