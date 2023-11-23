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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على تفاصيل التقديم للحصول على البكالوريوس خارج مصر

صدى البلد

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منح  البكالوريوس للحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة، أو ما يعادلها، والمقدمة من دولة المجر، لبرنامج دراسة البكالوريوس وفي أى من التخصصات  والمجالات الآتية: الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي، وكذا  في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.


وأوضحت أنه يمكن مراجعة واختيار التخصصات المخصصة لجمهورية مصر العربية   من خلال الرابط www.stipendiumhungaricum.hu  وبدون أي نفقات من البعثات.

وأشارت إلى أن شروط التقدم لمنح الدراسة في المجر هي:

- أن يكون المرشح مصري الجنسية.

- ألا تزيد سن المتقدم على 21 سنة ولا تقل عن 18 سنة فى 1/9/2024.

- أن يكون حاصلا على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 

- ألا يتعدي تاريخ الحصول على الثانوية العامة  أو ما يعادلها عامين سابقين (2021/2022 – 2022/2023).

- ألا يكون حصل على منحة من المجر من قبل.

بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى:  

- الدراسة بدون رسوم  دراسية – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية.

- بدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في المجر.

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.

- يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو: www.stipendiumhungaricum.hu

 

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كما أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر  للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من التخصصات  والمجالات الآتية: الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي، وكذا في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وأوضحت أن شروط التقدم للمنح هي:

- أن يكون المرشح مصري الجنسية –  معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية –  المعاهد –  الهيئات –  المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات – الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنين المصريين الذين لاي يعملون معاونى أعضاء هيئة التدريس، والذين ليس لهم جهة عمل بالوطن.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام  قبل 1/9/2024.

- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراه.

- بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى:  

الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية.

- بدل منحة شهرية (وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر).

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.

تتحمل البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) لطلاب الدكتوراه (التابعون للجهات المدرجة بخطة البعثات) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017.

- يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو: www.stipendiumhungaricum.h

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