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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجهيز15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر والبحرين

صدى البلد


عقدت اللجنة التنسيقية الفنية، بمشاركة كبار المسئولين بالحكومتين المصرية والبحرينية، اجتماعها بمقر وزارة المالية المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الجهات المختصة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك؛ لمناقشة الموضوعات التي سوف تبحثها اللجنة الحكومية المصرية البحرينية، للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي خلال اجتماعها اليوم الخميس.
ذكر بيان مشترك لوزارة المالية المصرية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانبين لتعزيز أوجه التعاون المشترك، على نحو انعكس في حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب؛ بما يسهم في الاستغلال الأمثل لكل فرص النماء والتقدم والتنمية بالبلدين الشقيقين.


أضاف البيان، أن اللجنة التنسيقية الفنية ناقشت العديد من الملفات الثنائية في مختلف القطاعات، بما في ذلك دراسة ١٥ مبادرة و١٣ مذكرة تفاهم، تسهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة، لافتًا إلى الانتهاء من إعداد مسودة لائحة نظام عمل اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.


أشار البيان، إلى أن الموضوعات المطروحة للنقاش بين الجانبين، باعتبارها أولوية مشتركة تشير إلى انطلاقة قوية للعلاقات الثنائية في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية.

 

الاقتصاد الوطني التعاون بين البلدين الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الدكتور محمد معيط العلاقات الثنائية العاصمة الإدارية الجديدة

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