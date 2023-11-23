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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل جرام بـ 1,554.. أسعار الذهب اليوم قي مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار علي مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 حوالي 2720  جنيها للجرام.

وتعد  أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء.

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وتعتبر أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء وايضا تهم المستثمرين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 307,429 شراء 3,109
عيار 22 بيع 281,810 شراء 2,850
عيار 21 بيع 269,000 شراء 2,720
عيار 18 بيع 230,571 شراء 2,331
عيار 14 بيع 179,333 شراء 1,813
عيار 12 بيع 153,714 شراء 1,554
الاونصة بيع 9,561,029 شراء 96,677
الجنيه الذهب بيع 2,152,000 شراء 21,760
الكيلو بيع 307,428,571 شراء 3,108,571
 

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

وكان قد أصدر مجلس الوزراء مايو الماضي، قرار بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي.


أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب عالميا، مع استمرار انخفاض مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية ، في ظل ترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.69% إلى 1994 دولارا، لتمحو خسائر الجلسة الماضية التي بلغت 0.2%، فيما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.71% إلى 1992.11 دولار للأوقية.

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فيما انخفض مؤشر الدولار، الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.17% إلى 103.27 نقطة.
وفيما يخص المعادن النفيسة الآخرى، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.68% إلى 23.77 دولار، بينما هبط سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.23% إلى 921.25 دولار للأوقية.

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