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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الهندسية تشارك في معرض العراق للبناء والإنشاءات بحضور 15 شركة مصرية

محمد المهندس رئيس
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية

تشارك 15 شركة مصرية تابعة لقطاع الصناعات الهندسية في الدورة الثانية لمعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية، والذي  يستمر حتى 24 من نوفمبر الجاري بمدينة بغداد بالعراق.

وافتتح المعرض وزير التجارة العراقي أثير الغريري، بمشاركة محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، و عدد من سفراء الدول المشاركة، من بينهم سفراء مصر وتركيا وإسبانيا وإيران.

وكشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات الهندسية المشاركة بمعرض بيلد الدولى ببغداد تمثل عددا من القطاعات الصناعية الكبرى مثل مصانع الكابلات، منها الجيزة للكابلات والسويدى للكابلات ومصانع الطلمبات  والأدوات الكهربائية و الأدوات الصحية وأحواض الاستنلستين.

وألقى المهندس كلمة أوضح فيها دور اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدى والمصانع المشاركة من الصناعات الهندسية والكيماوية والبناء، وحرص المصانع الوطنية على وجودها فى السوق العراقية فى المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس  أن مصر حاضرة فى جميع المعارض الصناعية المتنوعة بمنتجاتها المتميزة حاملة شعار صنع في مصر.

وشدد على وجود تاريخ طويل في التعامل مع دولة العراق الشقيقة في العديد من المجالات الاقتصادية.

اتحاد الصناعات المصرية البنية التحتية الدورة الثانية الصناعات الهندسية القطاعات الصناعية العراق الشقيق

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