عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر .. صور

قطعة أثرية مصرية
قطعة أثرية مصرية

تسلمت وزارة السياحة والآثار اليوم  بمقر وزارة الخارجية، عدد من القطع الأثرية التي تعود للحضارة المصرية القديمة والتي قام بردها إلى مصر متحفي من وانجانوى وساوث ايلاند بدولة نيوزيلاندا.

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه القطع كانت موجودة بمتحفي وانجانوى وساوث ايلاند واللذان أبدا رغبتهما في رد هذه القطع وتسليمها لبلدها الأم مصر.

وأعرب الأمين العام عن كامل تقديره لموقف المتحفين، الأمر الذي يؤكد على رسالة المتاحف في حفظ التراث الإنساني للبلاد بما يحافظ على هوية الشعوب، مثمنا على التعاون والتنسيق  الذي تم بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية، ووزارة الخارجية النيوزيلندية في سبيل عودة هذه القطع إلى مصر.

ومن جانبه قال الأستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية أن أغلب القطع المستردة عبارة عن أجزاء من مومياوات ورفات بشرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة،  ومومياء لصقر محنط وبقايا نسيج وكارتوناج، لافتا إلى أنه تم إيداع القطع بالمتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.

وأضاف أن استرداد هذه القطع يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الإدارة العامة لاسترداد الآثار في حث المتاحف العالمية علي رد القطع الأثرية المصرية وخصوصا الرفات البشرية استنادا إلى أخلاقيات المتاحف العالمية التي أقرها المجلس الدولي للمتاحف  ICOM.

تجدر الإشارة إلى أن  السفارة المصرية بنيوزلندا كانت قد تسلمت القطع الأثرية منذ فترة بحضور ممثلى متحف وانجانوى وساوث ايلاند ووزارة الخارجية النيوزيلندية بالإضافة إلى مجموعة من السكان الأصليين "الماروى" لإقامة مراسم تسليم الرفات طبقا لتقاليدهم.
 

متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
متحفان بنيوزيلاندا يردان قطعاً أثرية إلى مصر
القطع الآثرية مصر نيوزيلاندا وانجانوى ساوث ايلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

حقق الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

لهذا السبب يخشى لاعبي الدوري المصري التعاقد مع بيراميدز

ترشيحاتنا

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض دعوتين قضائيتين ضد صفقة تحرير الأسرى مع حماس

مفاجأة غير سعيدة تنتظر محمد رمضان بسبب عمرو أديب بعد الدعوى القضائية

بالأسماء.. شوبير: مهاجمون علي رادار الأهلي خلال يناير

صحف السعودية: حقيقة تأخير إطلاق سراح الرهائن.. واعتقال مدير مستشفى الشفاء للتحقيق معه

إعلام الاحتلال: أكثر من 50 صاروخا أطلقت من جنوبي لبنان تجاه مستوطنات الشمال

تحويلات مرورية.. مدير أمن الجيزة يعاين موقع انهيار كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ