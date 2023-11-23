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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: مؤتمر تحيا مصر فلسطين تأكيد على استمرار دعم القضية الفلسطينية

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن مؤتمر تحيا مصر فلسطين الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيرى من مختلف أطياف الشعب المصري، يهدف إلى تأكيد استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن الشعب المصري بجميع فئاته وأطيافه المختلفة يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، ويرفض مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لعدم تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، ضرورة التصدي لما تقترفه إسرائيل من إبادة جماعية بحق المدنيين العزل، والعمل على تأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

وتابع أن الشعب المصرى بأكمله يثق فى تحركات الرئيس السيسي في الحفاظ على أراضى الوطن والوقوف بكل جسارة ووضوح الى جوار القضية الفلسطينية العادلة.
وأشار  إلى أن الرئيس السيسي يحمل القضية الفلسطينية على عاتقه ويسعى إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

يشار إلى أن القيادة السياسية تشارك مساء اليوم الخميس، في مؤتمر تحيا مصر فلسطين الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيرى من مختلف أطياف الشعب المصري. 

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