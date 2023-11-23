الهلال الأحمر: إدخال 200 شاحنة مساعدات بشكل يومي لـ غزة|فيديو

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، إنه يتم التجهيز لإدخال المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداً أنه سوف يتم إدخال أكثر من 200 شاحنة مساعدات بشكل يومي.

الهلال الأحمر: العمل مستمر في إدخال المساعدات



وأضاف خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن معبر رفح البري قبل بداية العدوان على غزة كان يستقبل أكثر من 400 شاحنة يومياً، لافتاً إلى أن العمل مستمر في إدخال المساعدات، واستقبال المصابين و الجرحى.

الهلال الأحمر: يتم التنسيق مع هيئة الإسعاف في وزارة الصحة



وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء إلى أنه يتم التنسق مع هيئة الإسعاف في وزارة الصحة، و يتم تحويل الجرحى والمصابين إلى مستشفيات داخل و خارج محافظة شمال سيناء.