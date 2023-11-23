إيران: إسرائيل خسرت الحرب في غزة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الخميس إن إسرائيل "لم تحقق أيا من أهدافها" خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 40 يوما مع حركة حماس، وفق وكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن رئيسي قوله "إذا أردنا إجراء تحليل بعد 40 يوما (من الحرب)، فهو أن العدو قد هُزم".

ومع "وقف إطلاق النار الموقت، يجب أن نقول إن الشعب الفلسطيني والمقاومة حققا انتصارا كبيرا".

وأعلنت إسرائيل وحماس اتفاق هدنة ينص على إطلاق سراح 50 أسير في مقابل 150 أسيرا فلسطينيا ووقف القتال لمدة أربعة أيام، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الجمعة وفق ما أعلن مسؤولون الخميس.

وأضاف الرئيس الإيراني "أعلن الصهاينة أنهم سيحتلون غزة وأنهم يريدون تدمير المقاومة، لكنهم لم يحققوا أيا من هذين الهدفين".

واتهم مجددا "أمريكا والغرب بدعم (الإسرائيليين) بكل قوتهم".

وأشار رئيسي الذي لا تعترف بلاده بوجود إسرائيل وتدعم حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى أن "اليوم هو يوم انتصار الكرامة على الشيطان ويمكن الجميع الاحتفال به".