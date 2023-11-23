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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

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إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

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وتألقت حنان مطاوع، بإطلاله مميزة وجذابة حيث ارتدت جمبسوت بتصميم مختلف باللون الأسود والأصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معه حذاء مميز أيضا لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت حنان مطاوع، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت حنان مطاوع، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور حنان مطاوع

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