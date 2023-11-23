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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل وزوجته لحيازتهما مواد مخدرة في القليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل وزوجته بعد ضبطهما وبحوزتهما مواد مخدرة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها.

وتمكن مكتب مكافحة المخدرات في القليوبية من ضبط عاطل وزوجته لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة قليوب، لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة"الحشيش والهيروين" وإعادة تدويرها وخلطها لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائهما.

وردت معلومات سرية لمديرية أمن القليوبية تفيد بقيام عاطل وزوجته بجلب وترويج الحشيش والهيروين بدائرة مركز شرطة قليوب.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما 360 طربة من مخدر الحشيش تزن 36 كيلو جراما و5 كيلو جرامات من مخدر الهيروين و3 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو و2,250 كيلو جرام من عجينة مخدر الحشيش وكمية من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع وطبنجة وعدد من الطلقات وسلاح أبيض و2 ميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,200,000 مليون جنيه تقريباً، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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