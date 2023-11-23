عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة ملحق التصفيات المؤهلة ليورو 2024.. تحديات مثيرة تنتظر المنتخبات

صدى البلد

 

أجريت قرعة ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 في ألمانيا، والتي تأتي بتنظيم يويفا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ينقسم الحدث إلى ثلاث مسارات، كل مسار يتكون من مباراتي نصف نهائي ومن ثم المباراة النهائية، حيث يتأهل الفريق الفائز في هذه المباراة للمشاركة في نهائيات يورو 2024.

المسار الأول: بولندا تواجه إستونيا وويلز يلتقي فنلندا

  • نصف نهائي (1): بولندا × إستونيا
  • نصف نهائي (2): ويلز × فنلندا
  • النهائي: يقام على أرض الفائز من نصف النهائي 1

المسار الثاني: 

  • نصف نهائي (1): الكيان الصهيوني × آيسلندا
  • نصف نهائي (2): البوسنة والهرسك × أوكرانيا
  • النهائي: يقام على أرض الفائز من نصف النهائي 2

المسار الثالث: جورجيا تواجه لوكسمبورج واليونان تلاقي كازاخستان

  • نصف نهائي (1): جورجيا × لوكسمبورج
  • نصف نهائي (2): اليونان × كازاخستان
  • النهائي: يقام على أرض الفائز من نصف النهائي 1

من المقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي في 21 مارس 2024، بينما ستقام المباريات النهائية في 26 مارس 2024. تتوقع أن تكون هذه المباريات حماسية ومثيرة، حيث يتطلع المنتخب الفائز في كل مسار إلى حجز مكان في البطولة الكبيرة يورو 2024.

الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البوسنة والهرسك التصفيات المؤهلة ليورو 2024 أوكرانيا بطولة يورو 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

وقع مغشيا عليه.. تفاصيل مرض نتنياهو بسبب "طوفان الأقصى"

ترشيحاتنا

بعد قليل .. انطلاق مؤتمر تحيا مصر فلسطين تحت رعاية الرئيس السيسي

ناشط إسرائيلي : تل أبيب إرهابية ومبنية على الأكاذيب وفلسطين ستنتصر قريباً

قرار جديد في اتهام مركز حقوقي مصري بتلقي تمويل أجنبي

اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام وقوات الاحتلال في جحر الديك

بيان عاجل من الصحة الفلسطينية بعد اعتقال الاحتلال مدير مجمع الشفاء

تهديد صريح لابنة عمرو دياب بسبب صورة عن فلسطين.. ورد فعل مثير منها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه .. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت"

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

فيديو

حرب شوارع.. ماذا جرى بين جماهير البرازيل والأرجنتين في قمة كروية| فيديو جراف

ساب العربية وهرب.. تفاصيل غريبة في حادث انهيار كوبري المشاة بسبب سائق..فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | اعرف السبب ..فيديو

هرد على أسئلتكم واكتب لكم العلاج .. أول تعليق للدكتور هاني الناظر بعد اصابته بالسرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ