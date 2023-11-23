قرعة ملحق التصفيات المؤهلة ليورو 2024.. تحديات مثيرة تنتظر المنتخبات

أجريت قرعة ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 في ألمانيا، والتي تأتي بتنظيم يويفا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ينقسم الحدث إلى ثلاث مسارات، كل مسار يتكون من مباراتي نصف نهائي ومن ثم المباراة النهائية، حيث يتأهل الفريق الفائز في هذه المباراة للمشاركة في نهائيات يورو 2024.

المسار الأول: بولندا تواجه إستونيا وويلز يلتقي فنلندا

نصف نهائي (1): بولندا × إستونيا

نصف نهائي (2): ويلز × فنلندا

النهائي: يقام على أرض الفائز من نصف النهائي 1

المسار الثاني:

نصف نهائي (1): الكيان الصهيوني × آيسلندا

نصف نهائي (2): البوسنة والهرسك × أوكرانيا

النهائي: يقام على أرض الفائز من نصف النهائي 2

المسار الثالث: جورجيا تواجه لوكسمبورج واليونان تلاقي كازاخستان

نصف نهائي (1): جورجيا × لوكسمبورج

نصف نهائي (2): اليونان × كازاخستان

النهائي: يقام على أرض الفائز من نصف النهائي 1

من المقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي في 21 مارس 2024، بينما ستقام المباريات النهائية في 26 مارس 2024. تتوقع أن تكون هذه المباريات حماسية ومثيرة، حيث يتطلع المنتخب الفائز في كل مسار إلى حجز مكان في البطولة الكبيرة يورو 2024.