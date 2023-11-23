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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل حملة فريد زهران: رؤية مرشحنا قائمة على التنمية وأركانها الشمول والاستدامة

صالون لتنسيقية شباب
صالون لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور محمد سالم، ممثل حملة المرشح فريد زهران، خلال مشاركته في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بين ممثلي مرشحي الرئاسة حول المحور الاجتماعي في برامجهم، إلى أن رؤية مرشحه قائمة على التنمية وأركانها الشمول والاستدامة وتقليل الفجوات بين المواطنين، مؤكدا على أن هناك زيادة في معدلات الفقر بين عامي 2000 و2019. 

وأوضح أن الفجوات الاقتصادية، ناتجة عن السياسات الحكومية وانحيازاتها، مشيرا إلى أن حجم الاستدانة الخارجية كبير، وأن ذلك ناتج عن مشروعات قومية، لا تساهم في عملية التنمية. 

وأكد على أن مشروع حياة كريمة مشروع مهم يستهدف تنمية الريف، لكن الخلاف حوله إنه لا يهدف لتطوير البنية الإنتاجية للمواطنين، مطالبًا بتقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص. 

وأكد سالم على أن ميزانية الدعم، في موازنة العام المالي الحالي، تصل إلى 529 مليار جنيه من إجمالي الموازنة، لكنها بالقياس النسبي تعد قليلة مقارنة بالسنة الماضية.  

وأشار إلى أن بند الدين وخدمة الدين، يشكل مشكلة معيقة في المستقبل، للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، موضحا أن معضلة الرئيس المقبل، في كيفية التحكم في القروض والديون، وأنه لابد من تحسين الهيكل الاقتصادي وإعادة هيكلة الديون من خلال الاستثمار بخلق ثقة لدى المستثمرين. 

وأكد على ضرورة توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للزراعة والصناعة، بدلا من القطاع الاستخراجي (البترول) وقطاع العقارات والخدمات، موضحًا أن مشروعات البنية التحتية مهمة للقطاع الاقتصادي لكن بعض المشروعات لابد من إعادة جدولتها أو تأجيلها للمستقبل. 

أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعصام الصباحي، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتورة أمل عصفور، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين مرشحي الرئاسة المحور الاجتماعي معدلات الفقر السياسات الحكومية

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