محافظة الجيزة: غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري

تعلن محافظة الجيزة، عن قيام الشركة المنفذة بأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري " محور المنيب " اتجاه الطريق الدائري " القوس الغربي " تحديدآ المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل .

وتشير المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري " محور المنيب " اتجاه الطريق الدائري " القوس الغربي " تحديدآ المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومان علي النحو التالي :-

- يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٤ ابتدءآ من الساعة الواحدة صباحآ وحتي الساعة السادسة صباحآ .

- يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٥ ابتدءآ من الساعة الواحدة صباحآ وحتي الساعة السادسة صباحآ .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة للإنتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.