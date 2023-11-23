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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفريق أسامة ربيع :"قناة السويس تبحث الإجراءات التشغيلية لشركة" آنتيبوليوشن إيچبت"

خلال اللقاء
خلال اللقاء

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية، لبحث الإجراءات التشغيلية لشركة" آنتيبوليوشن إيچبت" لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة وفقاً لأحدث المعايير البيئية الدولية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

 

استهدف الاجتماع التنسيقي الوقوف على الإجراءات النهائية لتنفيذ مشروع جمع المخلفات الصلبة والسائلة خلال الفترة المقبلة من خلال شركة" آنتيبوليوشن إيچبت"شركة مساهمة جديدة بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية ( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية وإيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المشروع العملاق ضمن جهود هيئة قناة السويس للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة و بما يتماشى مع جهود الهيئة نحو توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام ٢٠٣٠.

وأوضح الفريق ربيع أن لجنة العمل المشتركة من هيئة قناة السويس وشركة Antipollution اليونانية  قطعت شوطا كبيرا في الإعداد الجيد لهذا المشروع، وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية.

فيما أعرب فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية عن امتنانه للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وما لمسه من جانبهم من جهد بناء خلال الفترة الماضية للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على جدول الأعمال، مؤكدا  حرص الشركة اليونانية على توفير كافة سبل نجاح المشروع وذلك بتوفير التقنيات الفنية والخبرات اللازمة.        

 

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