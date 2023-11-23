دخول 200 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال وقف إطلاق النار

في بيان صحفي عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين حماس وإسرائيل، كشفت الحركة عن المزيد من تفاصيل الصفقة، وسلطت الضوء على الجوانب الإنسانية.

أكدت حماس أنه في إطار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، سيتم نشر 200 شاحنة مساعدات يوميا لتوصيل "الإمدادات الإغاثية والطبية" إلى جميع مناطق قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم أربع شاحنات بتزويد الجيب بالوقود وغاز الطهي يوميًا طوال فترة الهدنة. وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة وتؤكد الالتزام بتوفير الموارد الأساسية للسكان.

كما كررت حماس النقاط الأساسية التي أعلنتها قطر، الوسيط في وقف إطلاق النار المؤقت. وبموجب الاتفاق، من المقرر أن يبدأ وقف الأعمال العدائية في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، بما يتماشى مع الجدول الزمني الموضح في البيانات السابقة.

وجاء في بيان حماس أنه "سيتم إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مقابل كل أسير صهيوني". وأكدت المجموعة أنه سيتم خلال الأيام الأربعة إطلاق سراح 50 أسيرًا صهيونيًا، وتحديدًا النساء والأطفال دون سن 19 عام.