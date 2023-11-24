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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

10 أمور عجيبة تحدث لمن قرأ سورة يس من أول مرة

صدى البلد

سورة يس الملقبة بـ قلب القرآن، سورة يس فيها سر لما قرئت له، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وورد فى سورة يس أن من أراد أن يقضي الله حاجته فعليه ان يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين صلاة الحاجة، ويقرأ سورة يس،  وهو سر من  أسرار لسورة يس.

سبب تسمية يس بقلب القرآن 

روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنَّ لِكُلِّ شيءٍ قَلبًا وقلبُ القرآنِ يَس)، وذكرت فيها أحداث القيامة؛ كالبعث، والحشر، والجزاء، والجنّة، والنّار، وفيها ما ليس في غيرها من السور، وفيها ذكر الأحوال للأجرام العلوية، والعظات البليغة، والحِكم والأمثال العظيمة.

10 عجائب تحدث لمن قرأ سورة يس 

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ((يا علي إقرأ سورة يس فإن في يس عشر بركات، ما قرأها جائع الا شبع، ولا ظمآن الا روي، ولا عار الا كسي، ولا عزب الا تزوج، ولا خائف الا آمن، ولا مريض الا برئ، ولا محبوس الا خرج، ولا مسافر الا اعين على سفره، ولا تقرأ عند ميت الا خفف الله عنه، ولا قرأها رجل ضال الا وجد طريقه)).

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طاقة سورة يس

1-نصره المظلوم

2- غفران الذنوب

3-كثرة الرزق وبركته

4-  تسهيل الأمور وفتح المغاليق

5- صفاء الروح وسكينتها

6- تساعد الأطفال على النوم

7- تساعد على تجديد طاقة المكان

8- وجود السعادة والراحة فى المنزل

9-علاج السحر بكل انواعه وذلك من خلال قراءتها على الماء والشرب منه والاغتسال

10- تقرا السورة على الميت، وذلك تخفيف لسكرات الموت له، يروي أبو الدّرداء عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: (ما من ميّت يموت فيقرأ عنده (يس) إلّا هوّن الله عليه).

دعاء سورة يس 

“ سبحان العالم لكل مكنون والقاضي لكل الديون سبحان من خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من قوله كن فيكون، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه ومن بيده من البشر قضاء حاجتى وأن تكفنى اللهم شر من يقدر عليا ولا أقدر عليه، يا من بيده ملكوت كل شيء أنت العالم به والقادر عليه، اللهم بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزلت عليه سورة يس أسألك يا رب أن تجعلني في كل أمر وشدة يا رب غالبا، وأن تمنى عليا بسرعة العطاء وتحقيق الرجاء ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهه فرج عنى ما أنا فيه يا أكرم الأكرمين، جئت أتوسل إليك بقدر النبي الكريم وبسر بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم ”.

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طريقة مستجابة لقراءة سورة يس 

طريقة لقراءة سورة يس مجربة في قضاء الحوائج ولها مفعول عجيب في ذلك وهى من المجربات

1- "يس والقرآن الحكيم"، يتم تكرارها ٧ مرات.

2- ونقرأ حتى نصل إلى قوله تعالى"ذلك تقدير العزيز العليم، وتكرر ٣ مرات، ثم نقول هذا الدعاء"اللهم قدر لنا الخير وارزقنا يا خير الرازقين من حيث لا ندري ولا نحتسب" مع كل مرة.

3- ونكمل القراءة حتى نصل إلى قول الله تعالى"سلام قول من رب رحيم" تقال ٧ مرات، وفى كل مرة نقولها نقول هذا الدعاء" اللهم سلمنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة٧ مرات مع كل واحدة".

4- ونكمل القراءة حتى نصل إلى قوله تعالى:" أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى" تقال ٣ مرات، ثم يقال هذا الدعاء بعد كل مرة " والله قادر على أن يأتي بالفرج العظيم ويفك كروبنا وكروب المكروبين ويقضى حوائجنا وحوائج السائلين ويقضى الدين عن المدينين" ٣ مرات.

وفي النهاية "تسمى الشيء الذي تريده من الله" وتقول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

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