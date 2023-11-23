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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تحرك شاحنات الإغاثة من استاد القاهرة وآلاف المصريين ينشدون "دمنا فلسطيني"

صدى البلد

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المقدمة لقطاع غزة، معلقا “على بركة الله قافلة مصر تصل لأشقائنا في فلسطين في قطاع غزة تخفف عنهم ما أمكن”.

وتحركت شاحنات الإغائة من استاد القاهرة على أنغام أغنية “دمى فلسطينى” وصدح صوت آلاف الحاضرين بالاستاد مرددين كلمات الأغنية الشهيرة دعما لأشقاء فى غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالفعالية المصرية لدعم فلسطين، إنه مع الأزمة الحالية، لم نقم بإغلاق المعبر، مؤكدا أن بعض القنوات أساءت لمصر بأنه تم إغلاق معبر رفح وهو غير صحيح ولم يتم إغلاقه.

حريصون


وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن حريصون من أول يوم على رفض الحصار ومجابهته بالتعامل بإطار قانون دولي وإجراءات تهدف للمساعدات.

https://m.youtube.com/channel/UC65F33K2cXk9hGDbOQYhTOw/live

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