السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر بالنسبة لنا خط أحمر، لن نقبل به، أو نسمح به.

وأشار خلال مؤتمر دعم للقضية الفلسطينية ، إن الموقف المصري محدد حاسم وضد تهجير الأشقاء في فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية.



وقدم الرئيس السيسي الشكر إلى دول العالم، والولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت علي الموقف المصري الواضح وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار الرئيس، استمرار فتح معبر رفح للسماح بالمساعدات بإدخالها إلى قطاع غزة حوالي 12 الف طن .



طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الحضور بفاعلية دعم فلسطين، إن يقفوا تقدير واحترام وحداد على الشهيد في فلسطين.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قافلة جديدة من المساعدات التي يقدمها الشعب المصري لأهله في غزة، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله، قافلة مصر، إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين، في غزة".

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته في مؤتمر «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي، وتنقله على الهواء مباشرة قناة "إكسترا نيوز": "القوافل تخفف ما أمكن.. شكرا جزيلا".