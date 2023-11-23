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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال عقب انتهاء الهدنة وقد يستمر لمدة شهرين

صدى البلد

قدم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، نظرة شاملة عن أهداف إسرائيل في الصراع الحالي مع حماس، مؤكدا على الالتزام باستهداف مراكز القيادة والناشطين على الأرض وآلاف المحرضين في غزة.

 

أكد وزير الدفاع، في مؤتمر صحفي، أن حماس لا تفهم سوى القوة، ويعتقد أن الضغط المتزايد على المنظمة سيؤدي إلى رد فعل أكثر تقبلا. وقال الوزير: "كلما كثفنا جهودنا، كلما استمعوا إلينا أكثر"، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات قوية وحازمة في التعامل مع الخصم.

في معرض حديثه عن احتمالات وقف مؤقت لإطلاق النار، أشار وزير الدفاع إلى أن الأيام المقبلة ستشهد البدء في إطلاق سراح المعتقلين، لكنه حذر من أن الهدوء في الأعمال العدائية سيكون قصير الأجل. 

حث على الاستعداد خلال فترة وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة مواصلة القتال لضمان إطلاق سراح الأسرى المتبقين.

علاوة على ذلك، أشار وزير الدفاع إلى أن الصراع في غزة قد يستمر لمدة شهرين إضافيين بعد إبرام وقف إطلاق النار. ويتوافق هذا الجدول الزمني الممتد مع المدة المتوقعة للحملة العسكرية المستمرة.

أشار الوزير إلى أن "القتال في غزة قد يستمر لمدة شهرين آخرين بعد وقف إطلاق النار"، ملمحا إلى التعقيدات والتحديات الكامنة في الصراع. وشدد على ضرورة تحقيق النصر في هذه الحرب، مؤكدا أن الفشل في ذلك سيعرض قدرات الردع الإسرائيلية في المنطقة للخطر.

من خلال تسليط الضوء على أولوية استراتيجية رئيسية، أكد وزير الدفاع على ضرورة تصفية قادة حماس السياسيين والميدانيين. وأعلن أن "أولويتنا هي القضاء على القيادات السياسية والميدانية لحركة حماس"، مشددا على خطورة تحييد البنية القيادية للمنظمة.

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