خبير في الشؤون الإيرانية .. إسرائيل تعين سفيرا جديد في فرنسا

عينت إسرائيل خبيرا في الشأن الإيراني سفيرا جديدا لها في فرنسا بعد عام من استقالة السفير السابق.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الخميس، أنه تم تعيين نائب مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية للشؤون الاستراتيجية، جوشوا زاركا، سفيرا جديدا لإسرائيل لدى فرنسا.

أضافت أن هذا القرار يأتي بعد عام من شغور المنصب، إثر استقالة السفيرة السابقة وزيرة حزب "يش عتيد" السابقة يائيل جيرمان، بسبب معارضتها لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن جوشوا زاركا، سبق أن شارك في المفاوضات بين القوى الغربية وإيران، وهو خبير في الشؤون الإيرانية.