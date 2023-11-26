فيلم «مستر إكس» السبب.. مفاجأة جديدة في طلاق هنا الزاهد

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية، إن خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي ليس جديداً، مؤكدة أنه تكرر كثيراً في الآونة الأخيرة.

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وأضافت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي كان يُكذب دائماً، ويتم تجاهله من الطرفين

ولفتت إلى أن هناك العديد من الناس رجح أن سبب إخفائهم للخلافات، هو فيلمهما الأخير "مستر إكس".

وتابعت: "و بعد نزول فيلمهما مستر إكس في صالات العرض بالسنيمات، قرر الثنائي الترويج له في أكثر من دولة عربية، ولم يتحدث أحد في هذه الفترة عن انفصالهما، وبعدها نفت والدة هنا الزاهد خبر انفصالهما، لكن بعدها بفترة صغيرة هنا الزاهد نزلت ستوري أكدت به انفصالها عن أحمد فهمي رسمياً".