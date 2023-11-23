خبراء الأمم المتحدة يدينون الهجمات العالمية على حرية التضامن مع ضحايا الحرب الإسرائيلية

أعرب المقررون الخاصون للأمم المتحدة الذين يتعاونون مع مجلس حقوق الإنسان، في بيان مشترك صدر يوم الخميس، عن قلقهم العميق إزاء "موجة عالمية من الهجمات" تستهدف الأفراد الذين يعبرون علانية عن تضامنهم مع ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

يسلط البيان الضوء على أن الدعوات لإنهاء العنف والهجمات في غزة، أو الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية، قد تم، في كثير من الحالات، مساواة خطأ بدعم الإرهاب أو معاداة السامية. أدى هذا الخلط، بحسب المقررين، إلى تأثير مروع على حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الفني، وخلق بيئة من الخوف، مما أعاق رغبة الأفراد بالمشاركة في الخطاب العام.

يشير المقررون إلى وجود اتجاه مثير للقلق يتمثل في تصاعد الخطاب المعادي للسامية والتعصب تجاه أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يدعمون إسرائيل أو يعبرون عن تعاطفهم مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب هجوم 7 أكتوبر. وهذا العداء المتصاعد يحد من مساحة وجهات النظر المعتدلة والحوار البناء.

ويشدد البيان على أنه في أوقات الصراع والحرب، يعد الحفاظ على عالمية حقوق الإنسان أمرًا بالغ الأهمية. ويدعو المقررون إلى التطبيق المتسق لسيادة القانون دون تمييز ويشددون على أهمية تجنب المعايير المزدوجة.

دفع المناخ الحالي من التوترات المتصاعدة في أعقاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خبراء الأمم المتحدة إلى التأكيد على ضرورة حماية حرية التعبير، وتعزيز بيئة يمكن أن تتعايش فيها الآراء المتنوعة، وضمان قدرة الأفراد على التعبير عن آرائهم دون خوف من التعرض للانتهاكات او الانتقام أو الاضطهاد.