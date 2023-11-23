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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يزعم القضاء على قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تمكن من القضاء على قائد القوة البحرية لحركة حماس في خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

وادعى المتحدث بإسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، اليوم الخميس، أنه بتوجيه استخباراتي، وباستخدام الطائرات المقاتلة، تمكنوا من القضاء على عمرو أبو جلا، قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس، وعضو آخر في القوة البحرية للحركة بمدينة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة.

 

وأوضح "هاجاري" أن عمر أبو جله كان من كبار ضباط القوة البحرية، وشارك منذ بداية القتال في إرسال عدد من الهجمات البحرية التي أحبطتها القوات البحرية في جيش الاحتلال.

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