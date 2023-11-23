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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يرد على تصريحات المتطرف الهولندي "فيلدرز" بشأن الشعب الفلسطيني

صدى البلد

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس بيانا شديد اللهجة ردت فيه على تصريحات المتطرف الهولندي اليميني جيرت فيلدرز، التي أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني.

 

وأدانت الخارجية الأردنية في بيانها التصريحات التي أطلقها جيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعكست مواقف عنصرية عبثية تتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

 

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة إن التصريحات التحريضية المدانة لهذا البرلماني العنصري معدومة القيمة والأثر إلا بتأكيد عنصريته وتطرفه اللذين ينهلان من ثقافة كراهية مدانة يجب محاربتها وإدانتها من الجميع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

 

وشدد "القضاة" على ضرورة اتخاذ الحكومة الهولندية موقفاً واضحاً يدين هذه التصريحات التي تتناقض وعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي كرسها البلدان على مدى سبعين عاماً.

 

وأشار إلى أن مواقف هذا النائب العنصرية قديمة ومكررة وكانت الوزارة دانتها سابقاً وتعاملت معها مباشرة عبر القنوات المعتمدة مع الحكومة الهولندية.

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