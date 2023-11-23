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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تبدأ بإجلاء أطفال غزة المصابين غدا

صدى البلد

من المقرر أن تقوم تركيا بإجلاء الأطفال الجرحى والمرضى من غزة غدًا، بحسب وزير الصحة فخر الدين قوجة.

 وتمثل عملية الإخلاء الجولة الثالثة من هذه العمليات، وتأتي في أعقاب النقل الناجح لـ 150 شخصًا، معظمهم من مرضى السرطان ومرافقيهم، لتلقي العلاج في تركيا.

 

أوضح الوزير فخر الدين قوجة أن من بين الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم صبي يبلغ من العمر عامين وفتاتين تبلغان من العمر تسعة وعشرة أعوام. 

وتهدف المهمة القادمة إلى إغاثة الأطفال والشباب الجرحى، مع التركيز على التحول الديموجرافي مقارنة بعمليات الإجلاء السابقة التي تشارك في الغالب مرضى السرطان.

 

شاركت تركيا بنشاط في إجلاء الأفراد من غزة، ووسعت دعمها إلى ما وراء الحدود الوطنية. 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نجحت السلطات التركية في إجلاء أكثر من 100 من الأتراك والقبارصة الأتراك وأقاربهم.  

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