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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفية العمري: تعرضت لنصب وابتزاز من ناس مستغلين اسم الشيخ الشعراوي.. فيديو

صفية العمري
صفية العمري

كشفت الفنانة الكبيرة صفية العمري، عن تعرضها لعملية نصب واستخدم فيها اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلة: "حصلت لي عملية نصب مع مولانا الشيخ الشعراوي وكلمت ياسمين الخيام وقلت لها في نصب تعرضت له وفي ناس جم أخذوا فلوس باسم الشيخ الشعراوي".

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وأضافت صفية العمري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها وقتها قابلت ياسمين الخيام وحكت لها الموضوع وأن كان في عملية نصب وابتزاز، متابعة: "ياسمين الخيام كلمت الشيخ ورحنا قبلناه وحكيت له الموضوع وكان في عملية نصب وابتزاز باسم الشيخ محمد الشعراوي"، مؤكدا أن الشيخ الشعراوي لم يضغط عليها أو يفرض عليها الحجاب وقتها.

 

وأشارت صفية العمري، إلى أن أكبر مشكلة يتعرض لها الناس الآن هي السوشيال ميديا، مضيفة: "أكبر مصيبة جت في الكون السوشيال ميديا وبوظت الدنيا كلها وخلت الناس النهاردة يدخلوا في متاهات وعموني وموتوني وقريت من شهر خبر نزله لي صورة وبيقولوا أني اتعميت ودخلت مصحة نفسية.. وكده حرام وعندنا ابناء بيخافوا ويقلقوا علينا".

صفية العمرى الإعلامية أسما ابراهيم الشيخ محمد الشعراوي الشيخ محمد متولي الشعراوي الشعراوي السوشيال ميديا الفنانة الكبيرة صفية العمري

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