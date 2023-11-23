صفية العمري: معملتش فلوس من الفن.. والسينما زمان راقية وهادفة.. فيديو

أكدت الفنانة الكبيرة صفية العمري، أنها لم تحقق ثروة مالية من العمل في الفن طوال تاريخها الفني، قائلة: "مقدرتش أحقق ثروة من الفن ومكناش بنفكر في المادة خالص وكنا بنحب نشتغل للفن".

وروت صفية العمري، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، موقف حصل لها خاص بالأجور، قائلة: "لما خلصت مسلسل ليالي الحلمية جالي مسلسل هوانم جاردن سيتي ولقيت أجري صغير قوي وكان مهين قوي فقلت لهم معقولة فالناس قالوا لي انتي غلطانة المفروض ترفعي أجرك".

وتابعت: "أنا مكنتش برفع الأجر وكنت شغالة لحبي للشخصيات ولما جيت ارفع اجري الناس قالوا لي انتي اللي غلطانه ولقيت نفسي صغيرة وعمري ما فكرت في أجور"، مشيرة إلى أن هناك فرقا كبيرا بين السينما قديما والان، معقبة: "زمان كان في كتاب وأدباء بيكتبوا للسينما وكان في فن هادف وحاجات راقية وموضوعات مهمة جدا وشايفة دلوقتي العملية تجارية اكتر والفنان نفسه عايز يشتغل".