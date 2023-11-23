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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفية العمري: قدمت 103 أفلام ونجحت في الدراما والسينما.. فيديو

صفية العمري
صفية العمري

أكدت الفنانة الكبيرة صفية العمري، أنها رفضت تقليد هند رستم لأنها لا تكرر ولم يظهر أحد مثلها، قائلة: "أي شخصية ناجحة بيبقى لها بصمة لا يمكن يكون لها بديل ولو حد طلب مني شخصيتي مش هينفع وكل واحد له بصمة وشخصية وكل واحد له شكل خاص".

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وأشارت صفية العمري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها قدمت 103 فيلم في السينما وحصلت على جواز في معظمهم، مضيفة: "أخذت جوائز وتاريخ كبير جدا ومقدرش أقول منجحتش في الدراما والسينما، ولكن في أدوار في الدراما مسيطرة لأنها ظلت كثيرا مع الناس".

 

وتابعت: "دور حكمت السلحدار أخذت سنين كثيرة وقدمتها في 5 أجزاء بخمس رمضانات ولغاية النهاردة شغالة على ولكن عملت أفلام مع كبار المخرجين والفنانين في مصر وحكمت السلحدار هي اللي سيطرة في الآخر".

صفية العمرى

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