عندهم مسئوليات.. صفية العمري تعلن رأيها فى توقف أعمال الفنانين بسبب حرب غزة

عبرت الفنانة القديرة صفية العمري عن رأيها توقف بعض الفنانين عن نشاطهم الفني بسبب الحرب على غزة .

وقالت الفنانة صفية العمري فى تصريحات تليفزيونية : أنا موجوعة على أحداث فلسطين على الأطفال والامهات، ولكن بالنسبة للفنانين اللي بيشتغلوا محدش عارف ظروفهم".

وتابعت القديرة صفية العمري: “ لازم الناس تعرف ان قلبنا وعواطفنا مع القضية ومع الناس اللي بتتعرض للتدمير لكن في تدمير لحياة الفنانين اللي عندهم مسؤوليات لو وقفوا أعمالهم الفنية لازم نقدره منظلموش”.

وعن سر ابتعادها عن الاعمال الفنية خلال الفترة الماضية تقول صفية العمري: لما بيكون في عمل يقدر يتقدم بيه بشكل رائع ومقنع ومحترم وفيه رسالة مهمة الناس تستفيد بيها.

عبرت الفنانة القديرة صفية العمري عن رائيها توقف بعض الفنانين عن نشاطهم الفني بسبب الحرب على غزة .

كان أخر اعمال الفنانة القديرة صفية العمري وهو فيلم “ كان لك معايا ” ، والذي حصدت من خلاله جائزة أفضل ممثلة فى عدد من المهرجانات الدولية .

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقان على الزواج، وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

فيلم "كان لك معايا" من إنتاج المركز القومي التابع إلى وزارة الثقافة، ومن تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه، وششارك فى بطولته كل من الفنان محمود قابيل والفنانة صفية العمرى ومنة جلال وأسامة أسعد ولبنى ونس ،وقد شارك به عدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة عائشة بن أحمد، ومن إخراج روجينا بسالي.