فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة النبي إلياس شرق قلقيلية

ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة النبي إلياس شرق قلقيلية.

وشنت القوات الإسرائيلية حزاما ناريا عنيفا على جباليا البلد قبل قليل بجانب استهداف جديد في محيط منطقة مقبرة الفالوجا.

ونفذت جيش الاحتلال ايضا سلسلة أحزمة نارية غرب جباليا شمال قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني قرب مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل في الضفة الغربية.

وقعت اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

فيما استقبل مستشفى ناصر عددًا من الجرحى بعد قصف الاحتلال منزلًا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

