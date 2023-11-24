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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر في غزة: مستعدون لممارسة دورنا الإنساني طبقاً لاتفاق الهدنة

أرشيفية
أرشيفية

قال هشام مهنا، متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، إن اللجنة مستعدة لممارسة "دورها الإنساني" مع بدء هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس" صباح الجمعة.

وأضاف مهنا في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن اللجنة "انطلاقًا من كونها وسيطًا محايدًا، على أهبة الاستعداد لممارسة دورها الإنساني طبقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه".

وينص الاتفاق على تبادل أسرى بواقع الإفراج عن 50 تحتجزهم حماس وفصائل فلسطينية أخرى مقابل إطلاق سراح 150 من الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وتستمر الهدنة لـ4 أيام تم الاتفاق على أن تدخل القطاع خلالها نحو 200 شاحنة مساعدات، بما في ذلك الوقود.

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وقال مهنا: "نأمل أن يتم توفير التدابير الأمنية والضمانات اللازمة التي تمكننا من إنجاح دورنا كوسيط محايد. ليس فقط في عملية نقل المحتجزين الإسرائيليين أو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ولكن لنتمكن أيضاً من إدخال المساعدات الإنسانية التي تنتظر على معبر رفح لنقلها لمن هم بأمس الحاجة من المدنيين والجرحى والنازحين بمختلف أنحاء قطاع غزة".

وأضاف: "الوصول لمختلف مناطق قطاع غزة خلال الأيام الماضية كان معقداً للغاية، وفيه مخاطر كبيرة بسبب الوضع الأمني المتدهور حتى اللحظة".

وعبر مهنا عن أمله أن يستمر الاتفاق لفترة أطول من الأيام الأربعة من أجل الوصول لعدد أكبر ممن هم بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية من ماء وغذاء ووقود، مؤكداً على أهمية وصول الوقود والمساعدات الإنسانية والطبية إلى المستشفيات التي خرجت عن العمل بسبب استنفاذ كل المقومات الأساسية التي تمكنها من الاستمرار بتقديم الخدمات والرعاية الطبية.

وأشار إلى مسؤولية الصليب الأحمر عن استلام المحتجزين وتسليمهم، لكنه قال إن هناك "تفاصيل غير مؤكدة، ولا يمكن الإفصاح عنها نظراً لحساسية هذه العمليات".

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