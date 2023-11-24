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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. آخر أعمال الفنان الراحل شعبان حسين

شعبان حسين
شعبان حسين

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان شعبان حسين الذي اشتهر بخفة دمه من خلال المشاركة في أجزاء مسلسل يوميات ونيس، وكان أحد الشخصيات الأساسية في العمل على مدار سنوات طويلة. 

 

 شعبان حسين  الذي في 24 نوفمبر من عام 1940 بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية الزراعة، فور تخرجه وجد أن ميوله بعيدة تماما عن مجال دراسته، وفي نفس الوقت شعر بأن هناك هاجسا يسيطر عليه وهو حبه وارتباطه بالفن.

 

 

التحق شعبان حسين بمعهد الفنون المسرحية، وتعرف هناك على الفنان محمد صبحي، وتعاون معه لسنوات طويلة على خشبة المسرح من خلال مسرحيات (تخاريف، وجهة نظر، لعبة الست، سكة السلامة 2000).

 

كان آخر الأعمال التي شارك فيها شعبان حسين عام 2012، أي قبل رحيله بعدة أشهر، هو مسلسل الخواجة عبد القادر مع الفنان يحيى الفخراني. 

 

 

وبعدها رحل بأزمة قلبية عام 2013، عن عمر يناهز 73 عاما، بعدما قدم للسينما العديد من الأعمال الخالدة منها إعدام ميت، جواز بقرار جمهوري، العميل رقم 13 وسواق الأتوبيس وغيرها. 

 

من المفارقات أن نجل الراحل شعبان حسين، وهو المؤلف محمد شعبان رحل بعد والده بسنوات قليلة بنفس الطريقة، إثر إصابته بأزمة قلبية تاركا أسرته وأصدقائه في حالة صدمة. 

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