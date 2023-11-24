إسرائيل تقصف مخيم جباليا في غزة بقنابل الفسفور والدخان

قالت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، إن إسرائيل قصف مخيم جباليا في غزة بقنابل الفسفور والدخان بالتزامن مع قصف عنيف في محيط المخيم.

يأتي القصف قبل ساعات على بدء أول هدنة إنسانية قصيرة في القطاع ضمن اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة قطرية مصرية.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الخميس، خلال لقاء مع مجموعة من السفراء العرب في جنيف ضرورة توفير الإمدادات الصحية بشكل متواصل وكافية لقطاع غزة.

وأضاف جيبريسوس عبر منصة إكس، أنه ناقش مع الوزراء عبر اللقاء الافتراضي الوضع الصحي في غزة وجهود منظمة الصحة العالمية في تقديم المساعدات الصحية.