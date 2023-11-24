من داخل الجيم .. لقاء الخميسي في إطلالة صيفية مبهرة

شاركت الفنانة لقاء الخميسى، متابعيها بصور لها عبر خاصية ستورى على حسابها عبر انستجرام، وهى تمارس الرياضة داخل إحدى صالات الجيم، وظهرت لقاء في الصور بقوام ممشوق وخسارة كبيرة في الوزن.

كانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.