من جديد | ممدوح عباس يتبرع لنادي الزمالك

أعلن مجدي ميشيل رئيس اللجنة الهندسية بنادي الزمالك، أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق، يقوم بمساعدة القلعة البيضاء ببعض الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

وقال ميشيل عبر برنامج زملكاوي، المذاع على قناة الزمالك "ممدوح عباس تبرع لإنشاء عيادة وصيدلية داخل نادي الزمالك، لخدمة أعضاء الجمعية العمومية في الفترة المقبلة".

كما أكد بأن الفترة القادمة ستشهد عملية تطوير شاملة داخل مقر الزمالك، حيث أن التطور سيشمل مبنى فريق كرة القدم وحمامات السباحة والملعب الرئيسي".

يستضيف فريق الزمالك نظيره فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد المقبل فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات البطولة الكونفدرالية الأفريقية.