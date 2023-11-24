لهذا السبب| رئيس نادي شهير يرفض التفاوض مع أحمد فتوح

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، صعوبة تعاقد ناديه مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.



وقال فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية ": "مستحيل اضم أحمد فتوح، لنادي سموحة، نظرًا لقيمته المالية المرتفعة، فهو يحصل على مقابل مالي كبير".

وأضاف: "فتوح، كانت له تجربة ناجحة مع سموحة، وتوقعت له أن يكون من أفضل لاعبي مصر في مركز الظهير الأيسر".

يذكر أن الزمالك قرر تجميد اللاعب أحمد فتوح لمدة شهر عن المشاركة مع الفريق الأبيض، بالإضافة إلى خصم 25% من قيمة عقده بالإضافة إلى عرضه للبيع.