عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لهذا السبب| رئيس نادي شهير يرفض التفاوض مع أحمد فتوح

فتوح
فتوح

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة،  صعوبة تعاقد ناديه مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.


وقال فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية ": "مستحيل اضم أحمد فتوح، لنادي سموحة، نظرًا لقيمته المالية المرتفعة، فهو يحصل على مقابل مالي كبير".

وأضاف: "فتوح، كانت له تجربة ناجحة مع سموحة، وتوقعت له أن يكون من أفضل لاعبي مصر في مركز الظهير الأيسر".

يذكر أن الزمالك قرر تجميد اللاعب أحمد فتوح لمدة شهر عن المشاركة مع الفريق الأبيض، بالإضافة إلى خصم 25% من قيمة عقده بالإضافة إلى عرضه للبيع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

إيرلندا .. اشتباكات عنيفة مع الشرطة وأعمال تخريب وحرق | شاهد

اكتشاف خالد يوسف.. ممثلة تثير الجدل أمام الأهرامات

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تحذر من التفكير بالعودة إلى شمال قطاع غزة

بعد عودة سام ألتمان.. من هم أعضاء مجلس إدارة OpenAI الجدد؟

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

دخول اتفاق الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية

خبر غير سعيد لمحمد رمضان.. تفاصيل

بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبهوا من آخر الليل.. مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعشاق الطبيعة.. شاهد

وفاة شابة نمساوية تثير الجدل بسبب حقنة شائعة .. اعرف التفاصيل

بشرى للمرضى .. اكتشاف جديد يدمر الخلايا السرطانية وأنسجة الورم

من تحت الركام..مقطع فيديو تنفطر له القلوب لسيدة فلسطينية تنادى على أبنائها

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ