مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن ملف المهاجم الأجنبي الجديد في الأهلي

رفض مسؤلو النادي الأهلي، التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أغلقت ملف المهاجم الأجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.