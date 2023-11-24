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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل الليلة الأخيرة.. ننشر صورا من مسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم بموسم الرياض

حسن الرداد
حسن الرداد

يختتم الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، مساء اليوم، عروض مسرحيتهما الجديدة التلفزيون، والمعروضة ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

ويعتبر هذا العمل هو الأول  للفنانة إيمي سمير غانم عقب وفاة والديها، حيث امتنعت إيمي عن تقديم أي أعمال خلال الفترة الماضية حزنا على رحيل دلال وسمير.


وشهدت المسرحية خلال الثلاث أيام الماضية اقبالا شديد من قبل جمهورها السعودي، حيث أنها قدمت في العرض توليفة كوميدية جمعتها بحسن الرداد، كما أعادوا تقديم أغنية أنستونا والذى اشتهر بها الراحل سمير غانم.

ويشارك في بطولة مسرحية التليفزيون عدد من الفنانين علي رأسهم بدرية طلبة وسليمان عيد ومحمود حافظ وأوس أوس. 

فيلم حسن الرداد الجديد

ويعرض الي حسن الرداد في السينمات حاليا فيلم "بلوموندو" ويشارك في بطولته بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

 

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.

حسن الرداد إيمي سمير غانم التلفزيون موسم الرياض

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