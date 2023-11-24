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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المشد: الفتوى الدينية لابد أن تكون مقتصرة على أهل الذكر

أحمد المشد عضو مركز
أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

حذر أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، المواطنين من خطورة اعتمادهم على الفتاوى الدينية من خلال السوشيال ميديا.

 

وقال أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، إن هناك فرقا بين المعلومات والفتوى الدينية، ولا يجوز الاعتماد على ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ولفت إلى أن السوشيال ميديا قد تحتوي على معلومات دينية مغلوطة، أو تحتوي على معاني تثير الكراهية أو العنف.

 

وأوضح أن الاعتماد على الفتوى الدينية لابد أن يكون على أهل الذكر، متابعا: الأشخاص الذين ينشرون الفتاوي الدينية على المواقع الإلكترونية غير متخصصين، وليس لديهم علم بباطن الأمور.

أحمد المشد الفتاوى الدينية السوشيال ميديا المواقع الإلكترونية اخبار التوك شو

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