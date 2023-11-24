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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من الدوري المصري.. صفقة جديدة للزمالك في يناير| تفاصيل

الزمالك
الزمالك

تحدث إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن صفقات الزمالك، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل في يناير، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك دخل في مرحلة التفاوض من أجل حسم صفقة جديدة، خلال الفترة المقبلة".

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وأوضح: "الزمالك بدأ في التفاوض مع عبد الرحمن مجدي الجناح الأيمن للنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة".

وتابع: "الزمالك يسعى لتدعيم خط الهجوم، في الفريق الكروي الأول، وعبد الرحمن هو الاختيار الأول، خاصًة وأن الإسماعيلي لا يُمانع من بيع أيًا من نجوم فريقه بسبب الأزمة المالية الكبيرة التى يمر بها".

واتم: "المسؤولون عن ملف كرة القدم في الزمالك برئاسة أحمد سليمان وحسين السيد، يسعون لاستغلال الموقف وحسم التعاقد مع عبد الرحمن مجدي بعد حل أزمة وقف القيد".

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وكان تعرض نادي الزمالك لأزمة في قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب المديونيات التي كان يُعاني منها النادي.

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