أخبار التعليم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات في هذا الموعد.. أمين الأعلى للجامعات يشارك في جلسة حوارية لربط التعليم بسوق العمل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية..



دون تأجيل.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات في هذا الموعد

تعد امتحانات الفصل الدراسي الاول بالجامعات المصرية من الكلمات الاكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل ، حيث أكد وزير التعليم والبحث العلمى الدكتور ايمن عاشور علي الالتزام بمواعيد الامتحانات وفقًا للخريطة المعتمدة

أمين الأعلى للجامعات يشارك في جلسة حوارية لربط التعليم بسوق العمل

شارك الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جلسة حوارية بعنوان "مشاركة أصحاب العمل مع الطلاب والمناهج الدراسية لربط التعليم بسوق العمل"، وتبادل التجارب والخبرات بين مصر والمملكة المتحدة والسعودية والهند، وذلك بحضور د. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.

الكليات المتاحة بـ نظام التعليم المدمج في جامعة عين شمس| تعرف عليها

يقدم نظام التعليم المدمج العديد من المزايا، حيث يمنح شهادات معترفا بها. ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المستجدات.

مذكرة تفاهم بين الأعلى للجامعات والثقافى البريطاني لتأهيل الخريجين لسوق العمل الدولي

شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافى البريطاني، وذلك على هامش زيارته للمملكة المتحدة؛ للمُشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر أدنبرة السنوي "نحو العالمية Going Global" بمدينة اسكتلندا بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 20 - 22 نوفمبر الجاري، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

صندوق رعاية المبتكرين يطلق برنامج eGP لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج (eGP) Entrepreneurial Graduation Projects لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية.