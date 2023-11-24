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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

صدى البلد

الفاصولياء البيضاء تحافظ على الرشاقة حيث أنها ذات قيمة غذائية عالية، وتصنّف من البقوليات التي تحتوي على قدر كبير من المركبات المضادة للأكسدة.

 

تقرير صحيّ أميركي يلقي الضوء على أهم فوائد الفاصولياء وفقاً لموقع هيلثي:


1- الحدّ من فرص الإصابة بالأمراض.

2- تطهير الجسم من السموم.
3- غنية بالبروتينات والألياف النباتية.
4- تنظيم الدهون المخزنة بالجسم.
5- تساهم الفاصولياء البيضاء في الحد من نوبات الجوع وتغيرات المزاج.
6- الحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب.
7- الحدّ من ظهور الأعراض الأولية لمرض السكري.
8-الوقاية من السمنة.
9- تنظيم مستويات الدهون في الجسم.
10-تحد الفاصوليا من امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء.
11- تخفف خطر الإصابة بالسرطان وتصلب الشرايين والجلطات والتهابات المفاصل والزهايمر.
12- تساهم في الحد من الإصابة بالتجاعيد.
تعرف علي فوائد الفاصوليا البيضاء بالقلق والتوتر والضغوط النفسية.

الإصابة بأمراض القلب التهابات المفاصل البقوليات الفاصوليا البيضاء الوقاية من السمنة تصلب الشرايين خطر الإصابة بأمراض القلب

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