ناردين فرج تكشف عن أصعب مشهد صورته في صوت وصورة | خاص

كشفت الفنانة ناردين فرج عن أصعب مشهد قامت بتصويره ضمن أحداث مسلسلها الأخير صوت وصورة والذى جمعها بحنان مطاوع ونجلاء بدر ومراد مكرم.



وقال ناردين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن أصعب مشهد قامت بتصويره هو مشهد المواجهة بينهما وبين نجلاء بدر والذى اعترفت فيه بأنها كانت متزوجة من زوجها عصام الصياد.



وعن صعوبة المشهد قالت ناردين إن الصعوبة كانت فى المشاعر، حيث طلب المخرج محمود عبد التواب، المواجهة تكون أقرب إلى الحقيقة بدون أى تجريح من الثنائى.







مسلسل صوت وصورة

"صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

الحلقة الأخيرة

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة كشف هوية القاتل، وهو شقيق المحامي لطفي عبود، الذي يلعب دوره أحمد ماجد.